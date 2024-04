La gioia continua: Giovanna, atleta plurimedagliata della Hidro Sport, centra di nuovo il bersaglio e porta a casa una splendida medaglia di Bronzo nei 100 dorso per la categoria Juniores 2° anno ai Campionati Italiani Giovanili.

La portacolori della Hidro scende in vasca con grande concentrazione, ma soprattutto con tanta voglia di far bene: nuota una gara fantastica, che chiude in 1’00”35 (passaggio 29”36). Il risultato supera le più ottimistiche aspettative: il crono fatto registrare da Giovanna, infatti, è al di sotto del suo personale di quasi un secondo! Tempo che rappresenta il nuovo Record regionale Assoluto! Tempo limite per Assoluti e per gli INTERNAZIONALI D’ITALIA – LX TROFEO “SETTE COLLI” IP.

Il commento del tecnico Toni Oriente: “E’ una giornata bella. Giovanna è stata superlativa: ha fatto una gara sostanzialmente perfetta, migliorando in maniera importante il suo personale. Non era scontato dopo la gara della mattina dove per soli 7 centesimi aveva perso il bronzo nei 50 Farfalla. Sono felice per lei e per tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato.”

redazione