Da alcuni giorni, la Polizia Municipale di Isernia, nel quadro degli interventi programmati per il miglioramento dei servizi e il potenziamento delle dotazioni strumentali, si è equipaggiata d’una moderna e importante apparecchiatura di accertamento, in grado di rendere più snelli e funzionali i controlli che vengono quotidianamente effettuati.

Si tratta d’un dispositivo tecnologico denominato Street Control, già da tempo in dotazione delle pattuglie della Polizia Stradale e ampiamente utilizzato anche dai Vigili Urbani di numerosi Comuni italiani, allo scopo di effettuare più efficaci osservazioni e garantire una maggiore sicurezza della circolazione veicolare.

Lo Street Control è fornito di macchina fotografica e di videocamera a infrarossi, e viene montato su un’auto di servizio che rileva le infrazioni al Codice della Strada mentre percorre le vie della città. L’apparecchiatura, essendo collegata in remoto con la motorizzazione, segnala automaticamente anche le violazioni relative al pagamento del bollo e al mancato rinnovo assicurativo o della revisione.

Nelle città italiane, Isernia inclusa, sempre più spesso si parcheggia in seconda fila o in corrispondenza degli incroci, per non parlare degli attraversamenti pedonali. E con l’impiego dello Street Control verranno sanzionate, in particolare, tali violazioni.

Altro strumento da poco in dotazione della Polizia Municipale isernina è un particolare tablet, munito di stampante per la dematerializzazione della procedura di verbalizzazione delle sanzioni. L’uso del tablet consente all’agente di elevare la multa in forma digitale, in sostituzione del blocchetto cartaceo.