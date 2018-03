STRAORDINARIO SUCCESSO ED IMMENSA EMOZIONE PER L’INCONTRO CON MONS. MARCO FRISINA PROMOSSO DALLA SCHOLA CANTORUM “LINO CAPPELLO” DI VENAFRO lo scorso 5 Marzo.

Presenti numerose Scholae Cantorum diocesane, regionali ed extra regionali e numerosi fedeli intervenuti per la Solenne Celebrazione Eucaristica e per il successivo incontro di riflessione sul tema “Musica e Chiesa”.

In una gremitissima Chiesa Ss.Martino e Nicola in Venafro, lo scorso lunedi 5 Marzo si è registrato un evento di straordinaria importanza e valenza culturale, religiosa e musicale, con l’eccezionale presenza di Mons.Marco FRISINA, maestro-compositore, Direttore del coro della Diocesi di Roma- Maestro Direttore della Pontificia Cappella Musicale Lateranense, nonchè Presidente della Commissione Diocesana per l’Arte Sacra ed i Beni Culturali, docente presso la Pontificia Università della Santa Croce e il Pontificio Istituto di Musica Sacra e Rettore della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere; autore di oltre 30 Oratori Sacri, oltre al Cantico dei Cantici, alla Passio Caeciliae, all’opera teatrale “La Divina Commedia” ed a numerosi canti polifonici per l’animazione Liturgica.

Intensi momenti di emozione e commozione si sono vissuti nell’ascolto delle toccanti melodie polifoniche, magistralmente eseguite dagli oltre 100 cantori delle diverse Scholae Cantorum presenti insieme alla Schola Cantorum “Lino Cappello” ospitante, in un eccezionale connubio di fede ed affetti nel Canto Sacro (si ricordano: Corale S.Nicandro Venafro, Coro Parrocchia S.Simeone Venafro, Coro “Padre Candido Melfi” Isernia, Coro S.Cosma e Damiano di Isernia, Coro S.Giuseppe Lavoratore di Isernia, Tenori del Coro Cattedrale S.Pietro Apostolo di Isernia, Coro Nostra Signora di Fatima di “Masserie la corte” in Montaquila, Coro Laetamini in Domino di Sarno, Coro Parrocchia S.Michele Arcangelo di Fornelli).

Le suddette Scholae Cantorum intervenute per il prestigioso evento sono state dirette dallo stesso Mons. Frisina, durante la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.Mons. Cibotti alla presenza di numerosi sacerdoti ( provenienti anche dalle regioni limitrofe), diaconi e ministranti. Sostenuti dalla maestria dell’organista Marciano OLIVA, autore del Volume “Sicut Cervus ” ( canti polifonici per organo e coro a 4 voci per la Liturgia Eucaristica, molti dei quali eseguiti durante la Solenne Celebrazione) in presentazione nell’incontro di riflessione svoltosi a conclusione della S.Messa, nonché dalla magistrale precisione e dinamicità tecnica dell’orchestra di archi degli allievi dei Conservatori Musicali di Potenza e Salerno e dei Licei Musicali di Salerno – Nocera e Campagna, del M°Eduardo Caiazza, nonché delle violoniste M° Barbara Cimorelli e Mariangela Montemitro e con l’ulteriore prezioso ausilio dell’Oboe del M°Pasquale Franciosa e della Tromba di Nicandro Rodi, i suddetti cantori, sotto l’attenta ed esperta direzione del Maestro FRISINA hanno dato vita ad stupenda, intensa e Solenne Celebrazione Eucarisica, particolarmente partecipata dalla numerosa assemblea presente, visibilmente attenta e commossa per quanto vissuto.

Uno straordinario spessore culturale, spirituale e musicale ha di certo caratterizzato anche l’importante incontro sul tema “Musica e Chiesa, culto e cultura a 50 anni dalla “Musicam Sacram” tenutosi al termine della Solenne Celebrazione Eucaristica, con i preziosi interventi di illustri relatori quali: Mons. Marco FRISINA, Mons. Camillo Cibotti (Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro), Mons.Claudio Palumbo (Vescovo della Diocesi di Trivento), Prof. Giovanni Piero Frattaruolo ( coordinatore, nonché segretario dell’Ufficio Liturgico Diocesano e Direttore del Coro “Padre Candido Melfi” della parrocchia francescana del Sacro Cuore di Isernia), nonché Maestro Claudio Luongo (noto Musicista e Compositore, Direttore dell’Orchestra Giovanile di Isernie, già Direttore dell’Orchestra Sinfonica RAI TORINO e dell’Orchestra Nazionale di Kiev, nonché autore di musiche per la RAI, tra cui “Sulla via di Damasco” ed “ A sua Immagine) , che ha curato con estrema perizia tecnica e competenza l’ analisi musicale dei brani eseguiti dalle Scholae e tratti dal Volume “Sicut Cervus” dell’organista Marciano Oliva.

Evidenti momenti di emozione e particolare coinvolgimento emotivo da parte dei numerosi presenti si sono percepiti proprio durante le magistrali esecuzioni di alcuni nuovi brani del suddetto volume in presentazione, tra cui “Accipe Domine”- “Sicut Cervus” ed “Adoro Te Devote”, eseguiti dalla Schola Cantorum “Lino Cappello” dello stesso organista-compositore Marciano Oliva, sotto la precisa direzione del Maestro Angela Cicerone. In tali componimenti, come sottolineato anche dallo stesso Maestro Luongo, le melodiche armonie dell’orchestra di archi, unite alla solennità del bellissimo organo a canne della Chiesa Ss.Martino e Nicola, nonché alla dolcezza dell’oboe, hanno letteralmente “strappato lacrime e toccato il cuore dei presenti” in un totale coinvolgimento interiore.

Di grande impatto e straordinaria emotività anche i particolari momenti vissuti nella consegna della Targa ricordo a Mons.Frisina da parte della Responsabile della Schola Cantorum “Lino Cappello”, Ins.Lidia Bonafiglia, nonché nel discorso introduttivo di accoglienza del Parroco e Vicario Generale Rev.Rocco Iannacone, in un evento che sarà destinato a rimanere “storico” per l’intero territorio regionale.