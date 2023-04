Via Colonia Giulia, la trafficatissima arteria all’ingresso ovest di Venafro, pericolosamente sprovvista di marciapiedi

Se ne stanno realizzando per fortuna all’ingresso est, lungo Viale San Nicandro, per la sicurezza di pedoni e residenti

Un tema giù più volte in cronaca e che é opportuno riproporre visto che niente si fa per risolverlo. Trattasi della pericolosità della trafficatissima arteria che immette a Venafro da ovest, per l’esattezza la Colonia Giulia che quotidianamente accoglie intenso traffico interregionale leggero e pesante, nonché il flusso veicolare cittadino. Ebbene tale strada continua ad essere sprovvista di marciapiedi, il che costringe i pedoni che vivono in zona, quanti devono spostarsi per incombenze personali e coloro che hanno necessità di raggiungere i laboratori dell’ospedale SS Rosario a camminare direttamente sulla trafficatissima arteria, sfiorati da tir, moto, auto e furgoni ! E che i pericoli siano reali e correnti lo confermano purtroppo i numerosi incidenti ed investimenti di pedoni già verificatisi, taluni dei quali addirittura con esito mortale ! Problema quindi reale, datato e consistente, ma nessuno fa alcunché per affrontarlo e risolverlo ! La soluzione ? Realizzare una volta per tutte i marciapiedi per i pedoni ad ovest dell’abitato cittadino, quale un minimo di protezione e sicurezza per chi va a piedi. Giusto invece quanto in itinere all’ingresso est di Venafro, ossia lungo Viale San Nicandro, tratto a sua volta attraversato da tir, auto, moto, furgoni e pedoni. Vi si stanno realizzando o ampliando i marciapiedi su un lato, per offrire un minimo di garanzia a residenti e coloro che procedono a piedi. “Perché non fare altrettanto ad ovest dell’abitato venafrano ?”, si chiedono in tanti. “Si vivrebbe meglio e con maggiore tranquillità”, proseguono i residenti dell’ovest cittadino, “ piuttosto che doversela vedere di continuo con l’intenso traffico interregionale ed urbano che ci sfiora pericolosamente !”. Si terrà conto finalmente di siffatte istanze ?