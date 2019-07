A segnalare l’episodio con un post su Facebook, nel gruppo “Obiettivo Isernia”, è stato il Dr. Giuseppe Laurelli (ex candidato sindaco di Isernia Viva) che scrive:

“Isernia e i suoi amministratori non finiscono mai di sorprendere! Tornando da Napoli mentre raggiungevo la mia residenza in Piazza Trento e Trieste ho trovato un divieto di transito a livello dell’arco di San Pietro. Ho provato a chiedere cosa ci fosse per aver interdetto il traffico in via Marcelli e mi è stato risposto che era a causa del matrimonio di una persona in vista che si celebrava nella chiesa di S. Francesco. Incredulo ho chiamato i vigili urbani dai quali ho appreso che con l’ordinanza n. 155 del 24 luglio si disponeva la chiusura del traffico in corso Marcelli dalle 15,45 alle 16,45. Sono rimasto senza parole, inorridito!”

Sui social è subito esplosa la polemica e in tanti hanno parlato apertamente di un vero e proprio abuso di potere. A noi non ci rimane che augurarci che questo non accada più, che non accada più che un servizio pubblico si pieghi ai vizi e ai capricci di un privato, chiunque esso sia, e per qualsiasi cosa, sia un matrimonio, una comunione o un battesimo.