di Redazione

“Finalmente a buon fine la riedizione dei “racconti e fiabe per bambini da uno a cento anni” – comunica lo scrittore che aggiunge – se volete ricevere la mia raccolta entro Natale, affrettatevi a prenotarne una o più copie. Contattatemi tramite Messenger, oppure Whatsapp al numero 3381048800. Un “atto dovuto” questa ristampa -dice ancora Bucci – troppi gli amici (reali e virtuali) rimasti esclusi l’anno scorso, quando le copie stampate andarono esaurite in un mese o poco più. Senza contare le varie presentazioni programmate e poi annullate per mancanza di copie. La copertina in questa occasione è dedicata all’impavido condottiero Pippo del Ciaccarone. Effettuata la donazione con la causale “Storie e Leggende” (Carta PostePay Evolution 5333 1711 5047 9919 intestata a Angelo Bucci Codice Fiscale: BCCNGL62B12G954G – Iban: IT84Y3608105138245477445492), i richiedenti riceveranno per posta (o per brevi mani gli amici della mia zona e quanti verranno a farmi visita), una copia del libro. E’ possibile prenotarne anche più copie. Una volta effettuata la donazione, è necessario contattarmi tramite Messenger o WhatsApp (3381048800), specificando la data in cui è stata effettuata e l’importo. E’ altresì necessario comunicarmi l’indirizzo dove inviare il libro. La raccolta si snoda in quindici capitoli all’interno dei quali ritroverete, nelle loro fantastiche avventure, i personaggi (pelosetti e pennutelli) che scandiscono o hanno scandito le ore, i giorni e le stagioni del mio piccolo mondo: la Principessa Nardy da Monte Leone, l’impavido condottiero Pippo del Ciaccarone, Gastona la colomba dalle ali d’oro, la leggendaria Mamma Miele, il prode capitano di ventura Baruffo del Ciaccarone, Camilla la regina caprina, il Conte Taccola, la volpe Fox nelle sembianze dello “Spirito del Bosco” ed altri ancora. Tra i protagonisti anche un vecchio fauno (che si credeva saggio, ma saggio non era), una piccola meravigliosa elfa, un tenace contadino, una fata guaritrice, una Ninfa danzante col suo piccolo felino nero, un mastro taciturno dal cuore ferito, un frate alla ricerca dell’amore “infinitesimo e purissimo” e una perfida megera. Quasi trenta le illustrazioni, realizzate da diciannove bravissime artiste. Anche in questo caso parliamo di una “tiratura limitata” di particolare pregio, con copertina vintage cartonata e la possibilità di dedica personalizzata. Preziosi volumetti da leggere e custodire. Sono destinati agli amici, virtuali e reali, che vogliano effettuare una donazione in favore dell’Associazione Feronia (della quale sono presidente), onde contribuire al sostentamento ed al benessere delle tante creature che sistematicamente mi trovo ad assistere, accudire e curare. Concludo invitando me stesso e tutti voi a scrivere, leggere e vivere di favole. Leggiamole ai bambini, leggiamole agli anziani, leggiamole alle nostre donne, ai nostri uomini, agli amici. Leggiamole a noi stessi. In un mondo piegato al materialismo, all’uniformazione, al pensiero unico, avremmo una disperata necessità di tornare a sognare. Di sprigionare la nostra immaginazione. Di creare mondi alternativi.”