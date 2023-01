Quando l’uomo e la donna le portano rispetto preservandola, la natura ripaga meravigliosamente. E’ il caso

di Venafro dove una imponente vite ed una splendida rosa rossa “di maggio” da decenni vivono in maniera

magnifica lungo Via Garibaldi, giusto di fronte al Museo Nazionale di S.Chiara, e sulla frequentatissima

piazza Vittorio Emanuele II, rione Porta Nova, dando sfoggio quand’è tempo di frutti, colori e rigogliosa

vegetazione. Nel periodo della fioritura vite e rosa sono un autentico spettacolo e non c’è un solo

venafrano/a che non le accudisca con gli occhi, badando alla loro conservazione e a che nessuno le tocchi,

rovinandole. La vite, naturalmente imponente, negli anni si è inerpicata lungo la facciata esterna di un

fabbricato privato, salendo sino oltre il secondo piano per dar vita in cima all’edificio ad un accogliente,

verde e fresco pergolato sul terrazzino dello stabile. E nel periodo propizio, informano i proprietari, offre

uva saporitissima ed assai gustosa. Uno spettacolo a 360° ed il tutto praticamente per strada ! La rosa rossa

“di maggio” vive invece in piazza, esattamente sulla centrale e trafficatissima Piazza Vittorio Emanuele II

(cuore dello storico rione di Porta Nova), è sfiorata h24 da traffico leggero e pesante continuativo e da tanti

pedoni, ma è ogni volta rigogliosa, bella e coloratissima. Nessuno la tocca rovinandola, mentre c’è chi

provvede a potarla perché ogni anno si rinnovi. E’ situata sul marciapiede, addossata ad un edificio privato

ed è il naturale fiore all’occhiello del centro cittadino. Due realtà, la vite di Via Garibaldi e la rosa “di

maggio” di Porta Nova, storici simboli della bella e suggestiva natura venafrana, frutto della passione

unanime della città per l’ambiente ed il territorio.