“VILLETTA” DI CIARAFFELLA DESOLATAMENTE ABBANDONATA E SENZA CURA ALCUNA

Un riscontro quello che segue, si creda, nient’affatto piacevole e per nulla bello a segnalare ! Soprattutto pensando all’attrattiva ambientale storica della zona ed alla vita socio/economica che un tempo visi conduceva. Si sta scrivendo della tipica “Villetta” del rione Ciaraffella, così come è soprannominato il verde pubblico della zona, un tempo curatissimo e tenuto in perfetto ordine, nonché pulito e con la vegetazione naturale ben conservata, ma oggi precipitato nel più desolante degli abbandoni e dell’incuria, causa la ridotta manovalanza comunale destinatavi. Ne consegue che rifiuti e verde incolto la fanno da padroni, mentre non di rado si nota di tutto abbandonato nei pressi della belle ed imponente Statua della Vergine che fa bella mostra di se al centro di tale”Villetta”. In parole povere un abbandono diffuso e continuativo che danneggia di molto l’intero rione di Ciaraffella, nonostante il laghetto e la Palazzina Liberty che vi si specchia all’interno. Poche braccia lavorative municipali destinate a cura, pulizia e tenuta della storica”Villetta” ? Si, è questo il problema ! Ne scaturisce di conseguenza di destinarvi più operai pubblici, in modo da ripristinare pulizia, ordine e decenza in uno dei rioni più caratteristici e cari di Venafro.

T.A.