Se seguite con attenzione l’attualità automotive, lo scorso mese di agosto sarete sicuramente venuti a sapere di come Stellantis abbia fermato lo sviluppo dell’impianto di Termoli per la produzione di batterie. Ora il gruppo ha annunciato di realizzare un nuovo impianto in Spagna, a Saragozza.

La scelta si deve a una nuova joint venture con CATL, uno dei leader mondiali nella produzione di batterie per auto elettriche assieme a BYD, ovviamente di nazionalità cinese. L’accordo prevede l’investimento di 4,1 miliardi di euro per produrre batterie LFP al Litio-Ferro-Fosfato, con l’obiettivo di realizzare un impianto con una capacità potenziale di 50 GWh. L’inizio della produzione è previsto per la fine del 2026, data dopo la quale le elettriche del Gruppo Stellantis potrebbero diventare più accessibili in termini di prezzo (del resto abbiamo visto come i prezzi delle batterie stiano calando drasticamente).

Le batterie LFP, inoltre, sono più economiche da produrre delle NMC Nichel-Manganese-Cobalto, dunque si spera che davvero nel 2026 le BEV possano raggiungere la parità di prezzo con le termiche. Ricordiamo inoltre che Stellantis sta sviluppando anche batterie Litio-Zolfo, capaci di immagazzinare una grande quantità di energia tenendo a bada il peso; speriamo che questa tecnologia possa riaccendere i programmi per il polo industriale di Termoli…

redazione