di Redazione

“Apprendiamo con favore questa notizia”, ha detto il Sindaco di Termoli Nicola Balice in merito all’annuncio di Stellantis che coinvolge lo stabilimento di Rivolta del Re nella produzione del nuovo cambio elettrificato eDCT. La notizia è stata accolta con ottimismo dall’amministrazione comunale di Termoli. “Fin dal nostro insediamento – ha continuato il primo cittadino Balice – abbiamo sempre seguito con interesse l’evolversi della situazione che coinvolge lo stabilimento di Stellantis a Termoli. Siamo certi che l’avvio di questa nuova produzione porterà una ventata di ottimismo sul futuro dello stabilimento di Rivolta del Re. Una situazione che continuiamo a monitorare anche grazie all’impegno del Governo regionale che si è sempre schierato dalla parte dei lavoratori e che partecipa a tutti i tavoli di confronto”. Si stima che, a regime, potrebbero essere prodotti trecentomila cambi eDCT all’anno e che lo stabilimento di Termoli affiancherà nella produzione del cambio le fabbriche di Mirafiori e di Metz. “Un primo e chiaro segnale di quella transizione ecologica di cui abbiamo sempre sentito parlare e che, proprio con la produzione di questo cambio elettrificato, potrebbe vedere tra i protagonisti la città di Termoli con l’indotto collegato a Stellantis. Al momento recepiamo questa iniziativa come un chiaro segnale dei nuovi investimenti che dovranno coinvolgere l’impianto termolese. Probabilmente un primo passo verso la cosiddetta Gigafactory relativa alla produzione di batterie per auto che vive una fase incerta ma che speriamo possa essere rivalutata e rilanciata nel breve termine”.