Il segretario regionale dell’IdV non ci sta; non accetta la semplicistica definizione di Ruta come “esponente di LeU” fatta dalla segreteria regionale del PD. All’indomani del bagno di folla delle votazioni alla palestra ‘Sturzo’, la presa di posizione piddina vede la reazione di Angelo Di Stefano che replica con decisione.

“Il 25 febbraio- dice – circa 1.300 persone hanno partecipato ad un’assemblea quali delegati rappresentanti le varie anime dell’Ulivo 2.0, oggi Molise 2.0”. L’elezione per acclamazione del senatore Roberto Ruta a candidato presidente della Giunta regionale testimonia, secondo Di Stefano, la sua appartenenza a tutta la coalizione che si identifica con quella sigla aggregativa del centro-sinistra e non con un singolo partito.