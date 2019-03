In riferimento ai lavori in essere presso la stazione di Bojano, comunicati dalla società RFI per il tramite di Trenitalia, vi sarà una interruzione puntuale a partire dalle ore 23:10 del giorno 15 marzo fino alle ore 05:00 del 18 marzo 2019. I treni saranno attestati nelle stazioni di Isernia, Venafro, Vairano e Cassino; mentre la tratta da e per Campobasso sarà garantita con i servizi sostitutivi come riportato in dettaglio nell’allegato A.