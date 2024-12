di Redazione

“La Fisascat CISL Abruzzo Molise, in nome e per conto dei ns associati, dipendenti della Cooperativa Sociale C.S.S. ONLUS gestore del servizio di Assistenza Domiciliare Infermieristica per conto dell’Azienda Sanitaria della Regione Molise (A.S.RE.M) ha proclamato in data odierna lo stato di agitazione con la richiesta di convocazione in Prefettura – è quanto comunica il segretario Interregionale Fisascat CISL Abruzzo- Molise, Stefano MURAZZO – I motivi che hanno portato alla proclamazione dello stato di agitazione non sono affatto banali, ovvero il costante ritardo delle retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori dal mese di agosto 2024, e il mancato pagamento, ad oggi, della retribuzione del mese di ottobre 2024. Nonostante l’invio, in data, 27 novembre 2024, di diffida e messa in mora che intimava il pagamento della mensilità di ottobre 2024, la cooperativa C.S.S. , imperterrita, ha perseguito tale movenza lasciando, di fatto, le maestranze senza il giusto compenso per l’attività lavorativa resa. Le lavoratrici e i lavoratori svolgono quotidianamente con abnegazione l’attività lavorativa recandosi quotidianamente presso le abitazioni degli assistiti e certamente non può essere negato loro il diritto alla corretta e giusta retribuzione. Bisogna mettere al centro il lavoro e i lavoratori, per questo motivo non abbasseremo l’attenzione fintanto che il problema non sarà risolto pronti, in caso contrario, a proclamare giornate di sciopero.”