Come se non bastasse la pioggia a rallentare il traffico sulla Statale 85, ci si mettono anche i lavori di rifacimento del manto stradale. Gli automobilisti in transito ci segnalano lunghe code e traffico bloccato all’altezza di Monteroduni.

Dunque nessun incidente, ma solo problemi legati ai lavori che si stanno eseguendo lungo il tratto stradale segnalato. Si stanno creando un mare di disagi a tutti i cittadini costretti a stare incolonnati per ore per un intervento che assolutamente si poteva e si doveva fare in un orario notturno.