Una statale da adeguare alle esigenze attuali in materia di viabilità, collegamenti e sicurezza. Vi rientra, segnaliamo, anche la Statale 158 della Valle del Volturno, così denominata attraversando i territori comunali del Volturno altissimo nel Molise dell’ovest ed arteria essenziale nei collegamenti di persone e merci tra le sponde adriatiche e tirreniche, tant’è l’intenso flusso giornaliero su gomma sia leggero che pesante. Strada nevralgica cioè ed essenziale dal che la necessità di garantirne il meglio della percorribilità unitamente, è ovvio, alla sicurezza di quanti h 24 la percorrono. Tale statale, ad onor del vero costantemente oggetto di attenzioni, migliorie ed interventi da parte delle istituzioni pubbliche preposte, presenta al suo interno un tratto iniziale -all’incirca di 15 km e che va da Roccaravindola di Montaquila a Colli al Volturno, procedendo in direzione ovest/est – caratterizzato da numerose curve, diversi tornanti e una tortuosità tale che rallentano eccessivamente la marcia di tir, auto, furgoni e mezzi su gomma in genere, incidendo sui tempi di collegamento. Ne risentono tantissimo i tir che trasportano merci sulla direttrice Tirreno/Adriatico, accusano il disagio i pullman di linea e quanti vi viaggiano costretti a sopportare ogni giorno ritardi consistenti e lo avvertono gli stessi residenti dell’alta valle del Volturno, la cui tortuosissima statale in tema induce a tempi di collegamenti assai lenti, date le code di auto/tir/furgoni ect. che la strada puntualmente produce. Un tratto, questi 10milametri ca. della SS 158 da Roccaravindola a Colli al Volturno, che non appaiono al passo coi tempi in quanto a snellezza dei collegamenti ed inducono a ritardi consistenti. E il riscontro cozza in tutta evidenza con la viabilità d’accesso a tale statale sia da ovest cioè dall’area venafrana, mercé la variante sud a tale città che tanto ha snellito il flusso veicolare e pesante, e sia da est cioè dal Volturno altissimo confinante con l’Abruzzo, grazie a viadotti ed opere stradali di assoluta avanguardia, modernità ed efficienza che permettono tempi ridotti e sicuri di percorrenza. Questi i lati positivi della questione. All’innesto occidentale invece della SS. 158 della Valle del Volturno, ed esattamente negli attraversamenti dei territori comunali di Montaquila e Colli al Volturno -come innanzi scritto- tante curve, tornanti, tortuosità e di conseguenza code, procedere lentissimo dei mezzi su gomma, ritardi e dannosi tempi lunghi di percorrenza. Sussistono oggettivi problemi territoriali in loco che impediscono nuove opere stradali al passo coi tempi, come viadotti, nuovo tracciato ed opere similari ? Ci sono questioni ambientali di difficile soluzione ? Si sta studiando per risolvere siffatti problemi, conferendo all’intera statale 158 della Valle del Volturno sicurezza e scorrimento all’unisono con le esigenze moderne in tema di collegamenti stradali ? Come organo d’informazione territoriale spetta unicamente sollevare la questione nell’interesse della collettività molisana ed interregionale affinché la Statale del Volturno sia scorrevole, efficiente e sicura al massimo, giust’appunto le necessità dell’era contemporanea.