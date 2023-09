di T.A.

“Stasera con Uccio”, lo spettacolo teatrale con lo showman pugliese ed il suo team all’Auditorium di Isernia

Titola “Stasera con Uccio”, si terrà il prossimo 21 ottobre (h 21,00) all’auditorium di Isernia e già è tanta l’attesa per partecipare all’evento artistico con lo showman pugliese Uccio De Santis, rinomato per le sue esilaranti scenette satiriche e gli sketch assai divertenti interpretati direttamente dal pugliese o col suo team. La presentazione dello spettacolo da quanto riportato sul manifesto : “Vede come protagonista l’artista Uccio De Santis con un mix esplosivo di monologhi . Un viaggio attraverso gag irresistibili, racconti di vita vissuta, il tutto alternato con video che hanno fatto la storia del programma tv Mudù. Lo show racconta in forma di monologo e di sketch a due la vita di un comico per vocazione. Dagli esordi per vincere la timidezza, alle feste in casa, dai primi amori al suo grande amore : il teatro. Un viaggio nei ricordi che dipinge tanti gustosi quadretti familiari. Lo spettacolo racconta il presente con divertenti separietti tra moglie e marito nella vita di ogni giorno. Storie in cui ognuno si può identificare e ridere di gusto con tanta buona musica”. Prevendite Pontone Travel Venafro – Tel 0865/904069, cell. 333/8267945. On line su diyticket.it