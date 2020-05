La Regione Molise continua a sostenere il tessuto produttivo locale. È stato pubblicato l’Avviso “Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI”, il cui scopo è quello di supportare la prosecuzione dell’attività e la ripresa produttiva delle PMI e dei liberi professionisti.

L’Avviso è finanziato per un importo complessivo di 10 milioni di euro, di cui 2 milioni sono riservati al comparto del turismo, gravemente colpito dalla crisi in atto. Per beneficiare delle sovvenzioni, che vengono concesse a fondo perduto, occorre avere almeno un’unità operativa in Molise; un fatturato, nell’ultimo esercizio, non superiore a 200.000,00 euro; aver subito la sospensione dell’attività per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020, e ss.mm.ii., oppure una riduzione del fatturato nel primo quadrimestre del 2020 pari ad almeno il 30%.

Le domande dovranno essere predisposte e inoltrate esclusivamente tramite piattaforma informatica MoSEM (https://mosem.regione.molise.it/mosem/).

A partire dalle ore 10.00 del 5 giugno 2020, la piattaforma MoSEM consentirà ai soggetti proponenti di accedere al sistema e predisporre la candidatura. Le domande, invece, potranno essere presentate dalle ore 10.00 del 12 giugno 2020 e non oltre le ore 10.00 del 27 giugno 2020, salvo chiusura anticipata dello sportello per esaurimento delle risorse a disposizione.

Ulteriori informazioni

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=l1200158&IdMePubblica=25258&Archivio=