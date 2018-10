Una stagione poliedrica e di profondo respiro culturale. È la stagione teatrale dell’Auditorium della città di Isernia presentata questa mattina.

“Dopo il musical La Divina Commedia, – ha spiegato la presidente Antonella Presutti- la stagione si apre l’8 dicembre con “A Christamas Carol” con Roberto Ciufoli, prosegue il 25 gennaio con “ [email protected] ” con Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi; il 5 e 6 febbraio la stagione prosegue con “Aggiungi un posto a tavola” con Gialuca Guidi, il 3 marzo l’auditorium ospita Marisa Laurito e Iva Zanicchi in “Due donne in fuga”, il 22 marzo Gabriele Cirilli in ” Mi piace”, il 7 aprile il grande Carlo Buccirosso chiude gli appuntamenti con “Il pomo della discordia”.”

“Sette eventi imperdibili – ha dichiarato l’assessore Vincenzo Cotugno – che segnano il ritorno in grande stile della stagione teatrale nella città di Isernia in un luogo, l’Auditorium, sorto proprio per accogliere le maggiori rappresentazioni teatrali italiane. Con La Divina Commedia Isernia e il Molise avranno l’onore di ospitare la prima mondiale del musical e fino ad aprile gli spettatori potranno assistere ad un ricco e variegato cartellone con attori di primissimo livello nazionale“.

L’assessore Cotugno ha sottolineato, inoltre, il passo in avanti che sta percorrendo il settore cultura in Molise e ha preannunciato l’avvio degli stati generali della cultura a novembre.”Nel complesso della stagione 2018/2019 posso affermare con grande orgoglio che Isernia, Campobasso e Agnone, con i rispettivi calendari, avranno la possibilità di godere di una stagione di grande livello, di grandi spettacoli, che fa ben sperare per il futuro della cultura nella nostra regione. Ospitare rappresentazioni di così grande levatura porta maggiore interesse per il Molise da parte di tanti appassionati provenienti da fuori regione, riuscendo così a centrare l’obiettivo che mi sono prefissato dall’inizio del mio mandato: la Cultura è Turismo, il Turismo è Cultura”.

Alla presentazione hanno aperto i lavori il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore Eugenio Kniahynichy soddisfatti per la nuova stagione teatrale; grande entusiasmo ha espresso anche Antonietta Ricciardi di Accademia Britannica, sponsor de La Divina Commedia che ha istituito 2 borse di studio per giovani meritevoli. Presenti anche il regista de La Divina Commedia, Andrea Ortis e il produttore Francesco Gravina.