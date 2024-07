di Redazione

Per la stagione teatrale 2024/2025, la Patagonia Pictures presenta la nuova rassegna teatrale “Isernia Nuovi Orizzonti”, in scena presso Auditorium Unità d’Italia:

“Amy Winehouse – L’amore è un gioco a perdere”, SABATO 23 NOVEMBRE 2024 ORE 21.00;

“Benvenuti a casa Morandi”, MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE 2024 ORE 21.00.

Due eventi unici che hanno come fulcro due volti noti del panorama musicale, Amy Winehouse e la Famiglia Morandi, per la musica e ne scandagliano alcuni aspetti della vita privata.

“Amy Winehouse – L’amore è un gioco a perdere”, che grazie ad una intensa interpretazione dell’attrice Melania Giglio e la regia di Daniele Salvo, ripercorre le tappe umane e musicali più significative di una delle più celebri cantanti soul, la più grande del terzo millennio. In scena l’incomprensibile autoannientamento di Amy Winehouse, dentro il controluce della sua genialità compositiva e della sua vocalità. Un desiderio di auto annientamento che risulta davvero incomprensibile se paragonato all’unicità della sua vocalità, al genio compositivo di questa vera artista così profondamente innamorata della musica. Saranno sul palco insieme a Melania Giglio, Marco Imparato nel ruolo di Taylor James, migliore amico di Amy, e Lorenzo Patella nel ruolo di Alan Morris, guardia del corpo ed unica persona di cui Amy si fidi ciecamente. “Amy odiava essere famosa. Non accettava la fama, che era come una prigione. Cercava di sottrarsi a tutto quello che la fama comportava. Desiderava di trovare un modo di fuggire. Nella vita conta solo essere felici e l’amore. Più di ogni altra cosa voleva una famiglia, essere moglie e volere figli. Tutto quello che desiderava era la normalità”, afferma Taylor James.

“Benvenuti a casa Morandi”, che vedrà calcare i due figli d’arte Marianna e Marco Morandi, in una commedia divertente e romantica che parla in maniera ironica della loro vita. “Benvenuti a casa Morandi” è la loro versione dei fatti, è la loro memoria ricca di aneddoti e ricordi esilaranti condivisi con papà Gianni, sempre troppo pignolo, mamma Laura alquanto eccentrica e la Tata Marta. In scena fratello e sorella si ritrovano a svuotare la casa della loro tata (per 50 anni a casa Morandi) che è passata a miglior vita e scoprono che questa donna li ha talmente amati da aver conservato giocattoli, ricordi, quaderni e addirittura ricostruito la loro cameretta. Nostalgia, sorprese e risate si alternano nel cercare in casa qualcosa di molto importante.

La CARD DUE SPETTACOLI, il costo speciale sarà di € 50,00 + prev, anziché € 76,00 + prev, se acquisti entro il 31 Luglio 2024 su WWW.CIAOTICKETS.COM.

Si potrà acquistare anche il biglietto singolo di ciascun evento.

I link per gli acquisti sono i seguenti:

https://www.ciaotickets.com/it/abbonamenti/card-2-eventi-isernia

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/amy-winehouse-lamore-e-un-gioco-a-perdere-isernia

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/marco-e-marianna-morandi-benvenuti-casa-morandi-isernia