Sabato 4 febbraio la scuola calcio Acli sarà gradita ospite presso gli impianti sportivi del Centro Coni in Roma: in programma uno stage che vedrà protagonisti i ragazzi dell’anno 2011 e i bambini degli anni 2013.

Un rapporto tecnico nato questa estate e fortemente voluto dalla scuola calcio Acli per dare un ulteriore opportunità di crescita ai tecnici e ai ragazzi del sodalizio sportivo campobassano.

Al termine degli incontri per i ragazzi e i genitori al seguito un posto in tribuna all’ Olimpico: in programma la gara di serie A : AS Roma vs Empoli