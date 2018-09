Lunedì 17 settembre, alle ore 15:00, presso il Palazzetto dello Sport in Via Pedemontana, si terrà il primo appuntamento degli stage di calcio a 5 del Venafro F.C., per i nati negli anni 2000 – 2001 – 2002 – 2003, per giocare nella squadra della Tua città! Vi aspettiamo numerosi!