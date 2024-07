di T.A.

Per fortuna si prospetta una storia a lieto fine. Trattasi dell’incidente della prima mattinata in centro a Venafro, dove un bimbo è precipitato dal secondo piano dello stabile in cui abita coi suoi mentre era intento a giocare. Il minore, subito soccorso da sanitari e forze dell’ordine, era stato trasportato in tutta fretta al Veneziale di Isernia, dove continua ad essere ricoverato. Ha riportato traumi, ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni. Il minore è cosciente e questo fa sperare in una sua pronta e piena

guarigione. Intanto si sta cercando di risalire alle modalità dell’accaduto. Pare che il minore stesse giocando e che la sua caduta sarebbe stata attutita dagli alberi intorno all’immobile.