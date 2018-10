Nonostante le segnalazioni, di alcuni cittadini venafrani, nessun intervento è stato fatto per rimediare alla indecorosa situazione in cui versa la struttura. Oggi siamo costretti a tornare sull’argomento, in quanto, sono giunte in redazione altre foto del che non lasciano spazio all’immaginazione.

I cittadini che ci segnalano il problema, ne hanno piene le scatole di questa situazione e ribadiscono che il nosocomio cittadino è lasciato a se stesso. Come si puo’ vedere chiaramente dalle immagini, ci sono fili pericolosi che fuoriescono dai condotti, controsoffitti divelti, lampade fuori uso da mesi e non sostituite.

Chi dovrebbe far rispettare e controllare i contratti di manutenzione ordinaria non lo fa e queste sono le conseguenze. Non resta che sperare, almeno questa volta, che qualcuno si muova ed agisca per rimediare, almeno in parte, a questo spettacolo vergognoso.