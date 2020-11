Ancora caos al SS. Rosario di Venafro dov’è ubicato l’unico punto Covid-19 in tutta la provincia di Isernia. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 novembre, 16 bambini e 5 maestri, hanno atteso per ore in vano nella speranza di sottoporsi a tampone. Erano stati convocati con appuntamento dopo aver scoperto di essere stati a contatto con un positivo al virus. La beffa, arriva, quando scoprono di non essere stati inseriti nell’elenco Asrem.

A quel punto monta la protesta di mamme e papà che decidono chi contattare direttamente il dg Asrem Oreste Florenzano, il quale è intervenuto in prima persona, scusandosi per l’accaduto e assicurando che la situazione si sarebbe sbloccata. Peccato che alla parole non siano seguiti i fatti. Prima dei bambini e dei maestri c’erano in attesa 100 persone prenotate.

E’ stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso costringendo i genitori a portare via i figli. Nessun riguarda nemmeno per i bambini in fila da ore. Ora dovranno attendere una nuova convocazione, con la speranza che, questa volta, siano presenti in elenco e riescano a fare il tampone. Florenzano, ha dato garanzie in merito, con la speranza che non si vada alle calende greche.