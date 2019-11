Un serrato calendario di appuntamenti a partire da venerdì 8 novembre accompagna la nuova edizione di #SISPRINT IN TOUR, l’iniziativa di presentazione dei Report su economia, imprese e territori, di cui è stata appena ultimata la nuova versione.

#SISPRINT IN TOUR3 partirà proprio da Campobasso (8 novembre), e toccherà quindi Perugia (15 novembre), l’Aquila e Trento (21 novembre), Bolzano (22 novembre), Brescia (25 novembre), Cagliari (26 novembre), Aosta (28 novembre), Bari (29 novembre), Firenze (promosso dalla Camera di Maremma e Tirreno, 4 dicembre), Potenza (5 dicembre), Torino (10 dicembre), Cosenza (16 dicembre), Milano (promosso, presso “Spazio Campania”, dalla Camera di commercio di Salerno, 19 dicembre). Da calendarizzare gli incontri di Bologna, Genova, Roma, Trieste e Venezia.

#SISPRINT IN TOUR rientra tra le azioni previste dal progetto SISPRINT, Sistema Integrato di Supporto alla PRogettazione degli INterventi Territoriali, realizzato da Unioncamere in collaborazione con l’Agenzia per la Coesione territoriale e finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

L’evento di Campobasso, realizzato dalla Camera di Commercio del Molise in qualità di antenna territoriale del progetto, si svolgerà dunque l’8 novembre presso la Sala Falcione dell’Ente, a partire dalle ore 11.30. La capacità di innovazione tecnologica, la competitività delle regioni italiane rispetto a quelle europee e gli effetti che questi fattori hanno sul benessere sociale: queste alcune delle novità della terza edizione dei Report su economia, imprese e territori.

Obiettivo di questi appuntamenti è attivare un dialogo stabile e un confronto costruttivo tra amministrazioni pubbliche, imprese, Università e componenti sociali sui temi dello sviluppo territoriale, per fare emergere le reali esigenze delle imprese e qualificare la progettualità per lo sviluppo.

Durante l’evento molisano, infatti, che vedrà anche la partecipazione del Presidente della Regione Donato Toma, ci sarà spazio non solo per l’illustrazione del report regionale, ma anche per un confronto con gli stakeholder, che potranno esprimere esigenze, suggerimenti e proposte per migliorare le possibilità e le capacità di sviluppo del sistema imprenditoriale locale rispetto alla programmazione europea, nell’ottica di instaurare un dialogo positivo e proficuo con la Regione Molise.

La Camera di Commercio del Molise illustrerà anche le linee di azione poste in essere nell’ultimo semestre del progetto, tra cui interviste approfondite con gli imprenditori molisani, utili momenti di confronto per la formulazione di un documento finale di progetto, contenente anche proposte in vista della nuova programmazione europea e che verrà presentato durante l’evento conclusivo delle attività progettuali, che si svolgerà il 13 dicembre 2019.