Esprimono tutto il loro disappunto i balneatori molisani per l’esclusione delle località costiere del Basso Molise dallo spot, in onda sui canali Rai, relativo al progetto Autentiche Emozioni, il secondo di tre. “Eppure il turismo del mare costituisce il 70% del fatturato turistico di tutta la regione”

Non è piaciuta affatto ai balneatori del Molise l’esclusione del ‘mare’ dallo spot del Molise in onda sui canali Rai. Si chiama ‘Molise Autentiche Emozioni’ ma di emozioni legate all’ambiente marino non ve ne sono. Ad esprimere tutta la contrarietà – e perplessità – del settore è Nico Venditti, referente del Sib (sindacato italiano balneatori): “Questo è il primo spot che promuove il Molise che va in onda sulle reti Rai e si inseriscono prati, reperti archeologici, neve, tutte cose belle ma nemmeno un secondo è dedicato al mare, eppure abbiamo 32 chilometri di costa bellissima e il turismo del mare costituisce il 70% del fatturato turistico di tutto il Molise”.

In realtà gli spot saranno in totale 3: uno è uscito a luglio 2022 (ed era stato oggetto di critiche per altre esclusioni importanti, ndr) e dopo questo ce ne sarà un altro – come ci aveva confermato l’Assessore Regionale Vincenzo Cotugno – nella primavera 2023. Il mare però è scomparso dai ‘radar’ in questo secondo spot e la cosa non è piaciuta a chi vive del turismo del mare.