Si terrà sabato 8 e domenica 9 aprile “La Passione”di Venafro

Il rinvio di una settimana per la prevedibile inclemenza del tempo

Spostata al prossimo weekend pasquale “La Passione” di Venafro. Gli organizzatori ne hanno deciso lo

slittamento di una settimana (si sarebbe dovuta rappresentare sabato 1 e domenica 2 aprile), ma

prevedendosi tempo inclemente hanno stabilito di spostarla di una settimana, programmandola per sabato

8 (Domenica delle Palme) e domenica 9 aprile (Santa Pasqua), ovviamente sperando in serate di bel tempo.

In effetti la storica rappresentazione si terrà alle h 21.00 tra gli uliveti di Cattedrale e Madonna del Carmine,

inscenata da giovani e adulti ambosessi di Venafro e promossa dalla Fondazione Mario Lepore e dal Parco

degli Ulivi. Un ambiente naturale –l’area olivetata alla periferia ovest di Venafro- che si presta benissimo

alle scene salienti della rappresentazione incentrata, com’è noto, sui momenti salienti della vita terrena di

Gesù Cristo, dall’accoglienza festosa al suo ingresso in Nazareth all’ultima cena, dal tradimento di Giuda alla

volontaria impiccagione di questi, dalla Crocifissione alla Resurrezione. Uno spettacolo, “La Passione” di

Venafro, ideato negli anni ’70 suscitando tantissimo interesse popolare sia in Molise che fuori regione,

proseguito per decenni, prima della sua inattesa scomparsa, subito risolta dal rinnovato impegno delle

nuove generazioni venafrane tornate a rimboccarsi le maniche per riproporla. Appuntamento quindi alle h

21.00 di sabato 8 e domenica 9 aprile nei pressi della Cattedrale di Venafro per la suggestiva e storica

rappresentazione de “La Passione”, ricca di impegno recitativo, ambienti naturali eccellenti, scene perfette,

costumi appropriati e colonna sonora impeccabile.