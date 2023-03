A Campitello Matese è la volta di ‘Sci…volando’: il progetto di Cip Molise ed Inail che, ancora una volta, sta coinvolgendo tanti aspiranti sciatori. Un campus per mettersi alla prova, con il supporto di esperti maestri! Qualche capitombolo ma poi la voglia di riprendere le discese, senza escludere una pratica costante dell’attività! Domani l’ultima giornata di una esperienza che, come sempre, non lascia indietro nessuno!