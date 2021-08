Campobasso, 7 agosto 2021 – Si definiscono ulteriormente i contorni della ventiseiesima edizione del ‘Rally del Molise’, kermesse valida come trofeo ‘Giuseppe Matteo’, appuntamento in programma il prossimo 28 agosto e valido quale evento della ‘Coppa Rally Aci Sport’.

Nel novero della terna di prove speciali – tutte ampiamente confermate – il primo appuntamento contro il cronometro sarà legato alla prova speciale ‘Busso’ (tratto di 6,11 km) che sarà il primo, il quinto ed il settimo evento sulla tabella di marcia giornaliera degli equipaggi iscritti. Nello specifico, per il primo equipaggio lo start sarà, rispettivamente, alle 13.04, alle 19.31 e alle 22.18.

L’ulteriore prova speciale in provincia di Campobasso sarà anche la più lunga del lotto coi 9,5 km della ‘Bosco Macera’, valida come seconda, sesta ed ottava (ed ultima) speciali con prime partenze alle 13.50, alle 21.34 e alle 23.22.

Unica prova speciale in provincia di Isernia la ‘Castelpetroso’ di 7,38 km che sarà, nello specifico, terzo e quarto tratto cronometrato con start in agenda rispettivamente alle 16.25 e alle 18.20.

L’evento – come da normativa di contenimento della pandemia da Covid-19 – sarà a ‘porte chiuse’ con punto di partenza ed arriva nell’area di Selvapiana a Campobasso.

Nel frattempo, presso l’ufficio sport dell’Aci Molise, continuano ad arrivare numerose le richieste di iscrizione ad un evento che, come da tradizione, è pronto ad accendere di entusiasmo tutti gli appassionati degli sport motoristici sul territorio.