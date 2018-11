“Sport e Sicurezza a Isernia”: Il progetto dell’associazione Free Runners è allo step successivo. Partono domenica 25 novembre i corsi per l’uso del Defibrillatore Semiautomatico, donato alla comunità isernina e la cui inaugurazione avverrà nella stessa data alle 11:30.

I corsi sono aperti a tutti.Termine di iscrizione 22 novembre per un massimo di 18 partecipanti per lezione, con la possibilità di prenotarsi anche per le date successive, organizzate in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, comitato provinciale di Isernia.

Programma per domenica 25 novembre 2018

Inizio primo ciclo di formazione Blsd ore 8:30 presso Il Cubetto Bianco. A seguire, ore 11:00, inizio cerimonia inaugurale dell’impianto DAE con la presenza del Sindaco della Città di Isernia e l’amministrazione Comunale. Parteciperanno alla cerimonia Delegato Fidal, CONI , le società di atletica, L’AIA ASSOCIAZIONE arbitri,

Al termine della cerimonia ed a conclusione della parte pratica del Corso Blsd verrà offerto un ricco buffet per coloro che si tratterranno. Un grazie particolare a chi ci ha sostenuto in questo progetto. Caffè Risorgimento (Lancellotta Patrizio e F.lli), DbMotor Group (Andrea De Benedictis) e Tecnoscavi Costruzioni (Gianni Di Florio).