Nella giornata di oggi il Centro Universitario Sportivo Italiano, in base alle iscrizioni pervenute, ha provveduto ad elaborare i tabelloni definitivi degli sport di squadra relativi alle fasi preliminari dei Campionati Nazionali Universitari le cui fasi finali sono in programma a Camerino. Due sono le formazioni del Cus Molise che cercheranno il pass per le Marche: quella di calcio a 5 maschile (29 squadre iscritte) e quella di calcio a 11 (18 squadre iscritte).

I primi a scendere in campo saranno i ragazzi del futsal guidati da Marco Sanginario che affronteranno il Cus Caserta. L’andata si giocherà a Campobasso il 14 marzo mentre il ritorno è in programma il 28 marzo in Campania. In caso di passaggio del primo turno il Cus Molise andrà ad affrontare la vincente della sfida tra Cus Catanzaro e Cus Reggio Calabria con prima gara in casa il 18 aprile e ritorno in trasferta il 2 maggio. In palio c’è il pass per le Marche. L’obiettivo è senza dubbio quello di continuare nella tradizione che ha visto la squadra dell’Ateneo molisano sempre alla fase finale negli ultimi anni. Entrare nei primi otto Cus d’Italia non sarà semplice ma è un traguardo che può essere raggiunto dando seguito a quanto di buono fatto fino ad ora.

Per la squadra di calcio a undici guidata da Mario Cordone e Stefano Maggiani, la qualificazione passerà attraverso la doppia sfida con il Cus Lecce. L’andata sarà giocata in Molise il 5 aprile, il ritorno in Puglia il 3 maggio. L’appuntamento è di quelli importanti per i ragazzi di Ateneo che cercheranno di raggiungere ancora una volta la fase finale della kermesse universitaria. L’impegno non sarà semplice perché il Cus Lecce è campione in carica con affermazioni nel 2019 e nel 2022. In entrambe le occasioni il successo è arrivato in finale contro il Cus Parma. Nel 2019 4-1 dopo i calci di rigore (1-1 al 90’) e a Cassino lo scorso anno con il punteggio di 3-1 al 90’. Gli uomini di Cordone e Maggiani hanno comunque tutte le intenzioni di portare il più in alto possibile il nome del Cus Molise e dell’Unimol.