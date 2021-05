di Tonino Atella

Rissa al rione popolare di Via Flacco a Venafro per questioni di parcheggio. Il tutto è avvenuto nella serata di giovedì u.s. sotto gli occhi di tanti abitanti della zona. La vicenda, su cui sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine intervenute : una donna avrebbe intimato ad un uomo di spostare la macchina dovendo parcheggiare la propria. A quel punto sarebbe nato un acceso diverbio, in quanto l’altro avrebbe obiettato che l’area di sosta in questione non era privata bensì pubblica. Col passare dei minuti la discussione assumeva toni forti, sarebbe intervenuto qualche altro nella lite in strada, quindi sarebbero seguiti spintoni ed uno dei contendenti sarebbe caduto a terra, restando anche colpito da calci da quanto si riferisce. I numerosi residenti del quartiere,attirati dal litigio e dalle urla, informavano a quel punto le forze dell’ordine, il cui intervento serviva a fermare ogni cosa evitando problemi ulteriori, nonché ad annotare i nomi dei protagonisti della lite. Intanto l’uomo caduto a terra e colpito veniva accompagnato in ospedale per le prime cure. Le sue condizioni di salute comunque non destavano preoccupazioni. L’episodio fa tornare alla mente altro avvenimento d’intolleranza sociale registratosi tempo addietro nello stesso rione, ossia gli schiamazzi gratuiti all’interno di un condominio della zona e la volontaria distruzione di beni comuni lungo le scale condominiali. “In questo rione -afferma un residente del popoloso agglomerato popolare di Via Flacco- c’è bisogno di una maggiore e più continuativa presenza delle forze dell’ordine per prevenire fatti incresciosi che purtroppo si ripetono con buona frequenza. Tantissimi abitanti del quartiere si comportano benissimo e vivono nella massima civiltà e rispetto reciproco, ma per colpa di qualcuno purtroppo dobbiamo registrare anche altro. Perciò si chiedono maggiori controlli preventivi al fine di vivere meglio e bene”.