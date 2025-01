di Redazione

Il Molise diventa sempre più inclusivo e accogliente. Il 17 gennaio, alle ore 10:30, presso la località Costa Verde Marina, comune di Montenero di Bisaccia (CB), si terrà la presentazione del progetto “Spiaggia Abile”. L’iniziativa, promossa dalla Regione Molise in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, vede la partecipazione di istituzioni, associazioni ed esperti del settore, impegnati a migliorare l’accessibilità delle spiagge lungo la costa molisana.

Tra i soggetti attuatori figurano la Regione Molise, i quattro comuni costieri – Montenero di Bisaccia, Termoli, Campomarino e Petacciato – con il supporto dell’associazione A.Fa.S.E.V. di Isernia e il contributo di Village4All, specializzato in ospitalità accessibile, e dell’Istituto Euricse, la fondazione di ricerca affiliata all’Università di Trento. Alla presentazione interverranno figure di primo piano delle Istituzioni molisane e del settore turistico. Tra i partecipanti, il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti; la Consigliera Delegata alle Politiche per l’inclusione – Regione Molise, Stefania Passarelli; la Sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci; il Presidente di ANCI Molise, Gianfranco Paolucci e il Commissario Straordinario AAST, Remo Di Giandomenico. Parteciperanno inoltre i rappresentanti del partenariato del progetto “Spiaggia Abile” e delle Istituzioni regionali coinvolte nella sua realizzazione, nonché i referenti delle principali organizzazioni molisane di rappresentanza degli operatori turistici e del Terzo Settore. “Con orgoglio presentiamo l’iniziativa Spiaggia Abile – il commento del Presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti. Questo progetto, che rappresenta un passo concreto verso un Molise più inclusivo e accogliente, punta a garantire a tutti la possibilità di vivere il mare, le spiagge e, più in generale, tutta la nostra meravigliosa costa, in modo pieno e senza barriere. L’impegno della Regione Molise è massimo per rendere tutto il nostro territorio accessibile e inclusivo.” “Spiaggia Abile”- dichiara – è un passo concreto verso un Molise più accogliente. Siamo orgogliosi di rendere le nostre spiagge luoghi inclusivi, capaci di offrire opportunità e bellezza senza barriere.” “Spiaggia Abile” – dichiara – è un segno tangibile di progresso e inclusione. Questo progetto dimostra come collaborazione e visione possano trasformare il nostro territorio in una meta accessibile, accogliente e davvero aperta a tutti.” Il progetto “Spiaggia Abile” ha l’obiettivo di trasformare e rendere le località balneari del Molise mete accessibili e inclusive, rispondendo alle esigenze di persone con disabilità e delle loro famiglie. L’iniziativa si propone di:

migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle spiagge lungo l’intero litorale regionale

creare una rete territoriale solida per promuovere la cultura dell’inclusione

valorizzare il territorio attraverso un turismo accogliente e alla portata di tutti

“Spiaggia Abile” si fonda sull’ascolto attento delle necessità delle persone con disabilità, con l’intento di offrire soluzioni concrete per migliorare l’esperienza turistica. Grazie al coinvolgimento di esperti e partner qualificati, il progetto si propone di avere un impatto positivo e duraturo, beneficiando sia le comunità locali sia i visitatori. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso un Molise più aperto e inclusivo, consolidando il suo ruolo di destinazione turistica per tutti. La presentazione sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio gli obiettivi e i prossimi sviluppi del progetto. Con “Spiaggia Abile”, il Molise dimostra che l’accessibilità non è solo un diritto, ma anche un’opportunità per promuovere il territorio. Il progetto si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione delle risorse locali, proponendo il litorale molisano come destinazione turistica all’avanguardia. “Inclusione e turismo sostenibile possono convivere e arricchirsi reciprocamente”, dichiarano gli organizzatori, auspicando che l’iniziativa possa ispirare altre regioni. Sebbene il percorso verso un turismo inclusivo sia appena iniziato, “Spiaggia Abile” rappresenta già un primo e concreto passo verso un Molise più accogliente e aperto a tutti.