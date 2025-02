di Redazione

Alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano sarà presentato “Spiaggia Abile”, un’iniziativa ambiziosa per trasformare il litorale molisano in un modello di accoglienza senza barriere. L’evento, in programma l’11 febbraio, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali ed esperti del settore.

Il progetto “Spiaggia Abile” sarà presentato alla BIT 2025, l’11 febbraio alle ore 11:00 (Fiera Milano – Rho), con l’obiettivo di trasformare il litorale molisano in un modello di accoglienza senza barriere. L’iniziativa, promossa dalla Regione Molise con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è realizzata in partenariato con l’associazione A.Fa.S.E.V. di Isernia, la collaborazione di Village4All (specialista in ospitalità accessibile) e l’Istituto Euricse (fondazione di ricerca dell’Università di Trento). Il progetto “Spiaggia Abile”, che sarà presentato presso lo spazio espostivo dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, prevede la trasformazione delle spiagge di Montenero di Bisaccia, Termoli, Campomarino e Petacciato, puntando a rimuovere le barriere fisiche e culturali che limitano l’accesso al mare delle persone con disabilità. L’accessibilità diventa protagonista della strategia turistica molisana. “Spiaggia Abile” non è solo un piano infrastrutturale, ma una visione che mette al centro le persone, garantendo servizi e strutture in grado di accogliere tutti, senza esclusioni. Dalle passerelle per l’accesso facilitato agli stabilimenti balneari fino alla formazione degli operatori turistici, ogni dettaglio è stato studiato per creare un’esperienza di viaggio senza ostacoli. “Alla BIT di Milano, la Regione Molise – spiega il Presidente Francesco Roberti – sarà presente con tutto il patrimonio che caratterizza il nostro territorio. Abbiamo già presentato al Porto Turistico di Montenero di Bisaccia l’iniziativa Spiaggia Abile, che avrà il suo importante spazio anche alla Borsa Internazionale del Turismo, un modo per far conoscere questo progetto che mira al turismo inclusivo su tutta la costa molisana. Il Molise, con questa iniziativa, si è posta come regione all’avanguardia e con Spiaggia Abile aumenterà l’offerta qualitativa del turismo estivo molisano”. L’evento di presentazione vedrà la partecipazione di figure istituzionali di primo piano: oltre al Presidente della Regione Roberti, la Sindaca capofila del Comune di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci e gli assessori alle politiche sociali di Termoli e Campomarino, oltre al Sindaco di Petacciato. Sul palco anche l’architetto Fulvio Loreto, esperto in progettazione accessibile, che illustrerà che illustrerà le soluzioni progettuali pensate per abbattere ogni ostacolo fisico lungo la costa. ‘In Molise il mare è per tutti. Per noi il progetto rappresenta un ulteriore salto di qualità per rendere accessibili e inclusive le spiagge. Con Spiaggia Abile la costa non avrà più limiti. Investire nell’accessibilità significa ampliare il mercato turistico, attrarre nuovi visitatori e garantire un’esperienza migliore a tutti”, sono le considerazioni della Sindaca Contucci. “Spiaggia Abile” rappresenta un passo avanti per il Molise, non solo dal punto di vista sociale, ma anche economico. L’inclusione diventa una leva per la crescita del settore turistico regionale, offrendo nuove opportunità per gli operatori e migliorando la competitività del territorio a livello nazionale. Il Molise si pone come esempio virtuoso, dimostrando che un turismo senza barriere è possibile. Con “Spiaggia Abile”, la regione Molise si candida a diventare un punto di riferimento per l’accessibilità in Italia, con l’obiettivo di ispirare altre realtà costiere a seguire lo stesso percorso. L’appuntamento alla BIT 2025 sarà un’occasione cruciale per condividere questa visione con operatori del settore, istituzioni e cittadini, aprendo la strada a un futuro in cui il mare sia davvero di tutti