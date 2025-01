di Redazione

Pubblicato l’avviso per la selezione di 20 persone con disabilità. Si tratta di uno degli interventi qualificanti il progetto di cui è capofila il Comune di Montenero di Bisaccia, che sarà gestito da Afasev e punta a favorire l’inserimento lavorativo nel settore turistico. Candidature aperte fino al 26 febbraio 2025.

Prende il via il bando per la selezione di 20 persone con disabilità, che parteciperanno ai tirocini formativi nelle strutture turistiche del Molise. L’iniziativa rientra nel progetto “Spiaggia Abile”, presentato il 17 gennaio, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e creare nuove opportunità professionali nel settore turistico. Un’azione particolarmente qualificante dell’intero progetto, finanziata anch’essa dalla Regione Molise e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà gestita da Afasev, l’associazione di volontariato che rappresenta da anni un punto di riferimento regionale per le persone con disabilità e per le loro famiglie, che mira a favorire l’inclusione dei soggetti più fragili attraverso l’inserimento lavorativo.

Gli interessati a svolgere i tirocini, che si terranno nei Comuni di Montenero di Bisaccia, Termoli, Petacciato e Campomarino, possono presentare la domanda entro il 26 febbraio 2025, ore 12:00.

Si tratta di un’importante opportunità riservata a 20 persone con disabilità residenti in Molise, in stato di inoccupazione o disoccupazione al momento del tirocinio, che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 64 anni e posseggano la certificazione di disabilità (Legge 104/92). 9 dei 20 tirocinanti saranno selezionati tra i soci delle associazioni aderenti a “Spiaggia Abile”.

L’obiettivo ambizioso dei tirocini è quello di favorire maggiore autonomia ed inclusione. L’azione promossa dal bando, si propone infatti di promuovere l’inclusione sociale e lavorativa, contribuendo al processo di de-istituzionalizzazione delle persone con disabilità. Un soggetto promotore sarà per questo incaricato di gestire l’orientamento e il tutoraggio di ciascun partecipante.

Tutti i dettagli e il bando completo sono disponibili sul sito del Comune di Montenero di Bisaccia.

https://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it/it/news/avviso-pubblico-per-lindividuazione-di-n-20-disabili-in-favore-dei-quali-attivare-tirocini-di-inclusione-sociale