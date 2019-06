Dovranno rispondere di spendita di bancone false due persone di origini foggiane che durante il mese scorso si sono rese responsabili della spendita di banconote false con un taglio di 50 euro.

L’indagine ha avuto inizio da una denuncia sporta da un commerciante termolese, i successivi accertamenti del personale investigativo del Commissariato hanno portato all’esatta individuazione dei responsabili che sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

E’ affidato in prova ai servizi sociali, ma guida senza patente e senza assicurazione, arrestato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Termoli.

La squadra Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Termoli in data di ieri, ha dato esecuzione a un’ordinanza di accompagnamento in carcere emessa dall’ufficio di Sorveglianza di Campobasso nei confronti di D.L.G., termolese, con pregiudizi di polizia per ricettazione e detenzione abusiva di armi, che è stato tradotto presso la casa circondariale di Larino a disposizione dell’autorità giudiziaria dove dovrà scontare la restante parte di pena. La revoca della misura alternativa alla detenzione, è stata ritenuta necessaria per le violazioni alle prescrizioni imposte dal Giudice.

Per futili motivi aveva creato scompiglio all’interno del pronto soccorso di Termoli, rintracciato e denunciato, per lui anche una sanzione amministrativa.

Sabato scorso si era presentato al pronto soccorso del San Timoteo di Termoli con il figlio minore e per futili motivi, ha inveito e minacciato verbalmente il personale addetto al Triage e altro personale intervenuto solo perché le generalità del figlio non venivano riportate in maniera corretta. Dopo le indagini del caso, T.A. di origini albanesi, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violenza e minaccia a un pubblico ufficiale e dovrà rispondere inoltre all’autorità prefettizia per la sanzione amministrativa di ubriachezza molesta.