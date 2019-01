S’intitola Spazio Vuoto, la prima raccolta di poesie della giovane studentessa molisana Jennifer Lombardi, nata a Isernia il 26-01-97 residente in Roccamandolfi.

Il volume pubblicato il mese scorso, è attualmente disponibile su Amazon in versione digitale e cartacea rispettivamente al prezzo di 0,99 e 8,00 €. Poesie d’amore che vogliono esprimere, con piccoli equilibri metaforici, il senso dell’intuizione, la trasversalità di uno sguardo nuovo, disciplinato a saper vedere la precisione nei disordini, l’enfasi nel contenuto e la bellezza dei particolari che sorprendono costantemente.

Componimenti brevi che nascono da momenti di attenta introspezione psicologica e dal gioco leggero ed esaustivo delle parole, che si attenuano, annullandosi vicendevolmente e talvolta rafforzandosi. Versi liberi che sbocciano da uno Spazio Vuoto, come stato d’animo, come ricerca emozionale di ciò che non si ha e che si vorrebbe avere, è implicita inoltre la presenza di alcune costanti: tempo e amore, notte e pensiero.

È questo il campo d’indagine su cui si applica la giovane autrice, mossa nel suo piccolo, anche nel voler ridare lustro alla poesia, come una delle più alte ed efficaci manifestazioni umane in disuso. Diviene un punto di vista curioso sul mondo delle passioni, una piccola clessidra kantiana: «So motivare il tempo più di quanto il cielo innalzi le stelle.

A diciannove anni le mie dita erano strumento di una ragione smarrita che non mi ha ritrovata». Un contenuto e non un contenitore la poesia, ci unisce e ci orienta al dialogo proprio e altrui, educa il cuore e ci fa essere delle persone migliori.