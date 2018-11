Secondo l’assessore Nicola Cavaliere i fondi per la riapertura del viadotto Sente sarebbero spariti. Cavaliere ha accusato pubblicamente il Movimento 5 Stelle, su una presunta rimodulazione del finanziamento da 2 milioni per consentire la riapertura del viadotto che collega Abruzzo e Molise.

Il testo di legge 909, approvato dalla Camera nella notte del 1 novembre, passerà al Senato e all’articolo 40-bis. – (Interventi straordinari per il viadotto Sente) – si legge che “Al solo fine di permettere la riapertura al traffico del viadotto Sente è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2018. Al relativo onere per l’anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

La legge 2014/190 comma 200 indica che “nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l’anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Il Fondo e’ ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio”.

L’on. Antonio Federico ribatte asserendo che la dichiarazione di Cavaliere sarebbe una “fake news”.

A questo punto siamo curiosi di scoprire chi dei due avrà ragione.