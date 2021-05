RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

“Molti amici molisani mi hanno chiesto di pubblicare la parte del consiglio comunale riguardante la nostra interrogazione.

Nonostante sulla richiesta di tavolo tecnico la Sindaca Contucci abbia scritto che è il Progetto più importante della storia molisana riferisce: 1) Non abbiamo espresso un giudizio politico sull’opera

2) Non è un progetto ma è un idea

3) Stiamo aspettando le verifiche su George Cohen

4) La tutela dell’ambiente sarà una priorità

5) Nessuna cifra e notizia sugli investitori viene riferita

Prendiamo atto che il consiglio regionale istituisca un tavolo tecnico non su un progetto ma su un “idea”, sulla cui provenienza non siano state fatte ancora le verifiche necessarie. Inoltre non è prevista sulla relazione nessun finanziamento privato per SOUTH BEACH .

Mentre tutte le regioni d’Italia fanno sforzi incredibili per farsi trovare pronti con PROGETTI seri, per quello che viene considerato l’ultimo treno per la salvezza soprattutto del SUD, il Molise mobilità 10 enti per parlare di un IDEA di provenienza sconosciuta e che cozza con il pilastro principale del Recovery plan quale la TRANSIZIONE ECOLOGICA.

La mia idea di sviluppo per il Molise è un grande progetto che preveda la creazione di una rete stradale completamente rinnovata, a cui aggiungere una mappa di percorsi ciclo pedonali (tipo tratturi) che permettano di raggiungere tutte le zone del molise. Il tutto in un concetto di sviluppo integrato dove la maggiore risorsa dell’entroterra che rimane ancora l’agricoltura, veda nell’ INNOVAZIONE TECNOLOGICA (prevista dal Recovery plan) il volano di tutta l’economia regionale.

Per fare questo cari politici portatevi un sacco a pelo in consiglio regionale, per 6 mesi notte e giorno dedicatevi anima e corpo a scrivere progetti seri che ci permettano per una volta di essere i più virtuosi d’Italia. Questa è la partita più importante della storia molisana e non South Beach”.

Fabio De Risio

Consigliere comunale di Montenero di Bisaccia.