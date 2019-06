In data odierna, presso il Ministero del Lavoro in Roma, è stato sottoscritto con esito positivo l’accordo per la prosecuzione del trattamento di cassa integrazione straordinaria in favore di 234 lavoratori della GAM srl, con decorrenza dal 5 maggio u.s. e fino al prossimo 4 novembre 2019.

L’Assessore per le Politiche per l’Occupazione dott. Luigi Mazzuto, presente al tavolo unitamente ai tecnici regionali, esprime soddisfazione per l’importante risultato raggiunto, frutto di un impegno politico straordinario, principalmente orientato a ottenere l’assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive da parte dello Stato, in assenza delle quali non sarebbe stato possibile garantire alcuna misura di sostegno al reddito per le famiglie dei lavoratori interessati.

Nel ringraziare i rappresentanti del Ministero del Lavoro e del Ministero dello Sviluppo Economico – e in primis l’intervento risolutivo del sottosegretario Claudio Durigon (che domani sarà presente a Campobasso, presso l’Hotel Rinascimento dalle ore 15,00) – per la sensibilità dimostrata e per la tempestività nella definizione della procedura, l’Assessore Mazzuto rinnova l’impegno a trovare ogni utile percorso per il proficuo reinserimento lavorativo dei dipendenti GAM e per il rilancio delle linee produttive della filiera.