Il sindaco di Venafro Alfredo Ricci interviene in merito all’ordinanza emanata da Toma che prevede la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole primarie e medie dell’intero territorio regionale.

“Come sapete, la Regione ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole primarie e medie dell’intero territorio regionale. Questo significa che al momento le scuole (primarie e medie) sono già chiuse per ordinanza della Regione.

Nel contempo, però, si è lasciata ai Sindaci la facoltà di riaprire le scuole che sono state appena chiuse, consentendo la didattica in presenza nelle primarie. Ma per fare questo, è precisato nell’ordinanza, è necessario accertare la compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica e con l’organizzazione degli scuolabus.

Il Comune di Venafro da settembre ha aggiunto un altro scuolabus per aumentare la distanza tra i bambini. Quanto alla valutazione della compatibilità con la situazione epidemiologica, chiaramente il Comune non ha le necessarie competenze, che sono di Asrem. Pertanto, oltre ad avere già contattato i Presidi, ho chiesto ad Asrem di darmi indicazioni al riguardo.

Seguiranno aggiornamenti. Ovviamente, la mia posizione personale, come sapete, è sempre favorevole alla didattica in presenza, purché le condizioni di sicurezza, come individuate anche nell’ordinanza regionale di ieri, lo consentano. E per questo stiamo facendo tutte le verifiche del caso”.