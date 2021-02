Cittadini comuni e molti esponenti politici molisani stanno condividendo, in queste ore, un post che rappresenta un vero e proprio grido di aiuto in un momento drammatico come quello che sta vivendo da più di un anno il Molise.

“In Molise le nostre vite sono in pericolo. Avremmo potuto evitare o, comunque, contenere il dramma che, oggi, è sotto gli occhi di tutti. La voglia di andare in piazza è tanta, ma non possiamo “assembrarci” come sarebbe giusto.

Proviamo ad attirare l’attenzione, mettendo questa immagine sulla nostra pagina Facebook, come immagine di copertina, su Instagram, WhatsApp etc. Diamo un segnale per il bene di tutti.

Ora, davvero, non c’è più tempo. Proviamo ad attirare l’attenzione del Governo Nazionale, qualunque esso sarà, e di quello regionale.

Proviamo a chiedere AIUTO ed a farlo tutti insieme. Anche il virus della indifferenza può essere letale“.