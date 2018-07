La prima edizione del Rugby Summer Camp ideato dagli Hammers Rugby Campobasso, si è conclusa venerdì 6 luglio tra la soddisfazione generale dei piccoli accolti in questi trenta giorni, di tutti i componenti dello staff del Campus e dell’intero settore dirigenziale.

“Un’esperienza bellissima, appagante e che ci ha messo alla prova in tutto e per tutto come società, come educatori, come tecnici, come vera e propria agenzia educativa capace di sviluppare attività non solo sportive ma ad ampio raggio. – ha dichiarato felice il presidente Suliani a conclusione del Campus – La grande capacità aggregativa che è nel DNA del nostro sport e della nostra società sportiva, ancora una volta ci ha permesso di sviluppare una serie di collaborazioni con associazioni di varia natura finalizzate alla realizzazione di un progetto di crescita rivolto ai più giovani e siamo davvero contenti che ciò abbia riscosso consensi positivi da parte delle famiglie che ci hanno affidato i loro bambini.”

Non ci sono state pause nel programma di attività studiato sin nei minimi particolari dai componenti dello staff del Rugby Summer Camp. Tra mattinate passate sul campo dell’ex Romagnoli, laboratori manuali, visite guidate in città, tuffi in piscina e incontri ogni giorno diversi e stimolanti, la prima parte dell’estate è già volata per i bambini dai 5 ai 12 anni che hanno partecipato al progetto estivo degli Hammers.

Una prima edizione che visti i risultati ottenuti porterà la società del presidente Suliani a programmare un bis previsto per un prossimo futuro e sempre in linea con le linee operative della società del capoluogo che, in occasione del Campus, ha utilizzato come campo base e sede operativa la Palestra di via Milano a Campobasso.

Nel dare l’arrivederci a tutti alla prossima edizione del Rugby Summer Camp, il presidente Suliani, a nome di tutta la società e dei dirigenti, ha voluto esprimere il proprio grazie immenso e sincero a tutti i componenti dello staff del Campus e ai loro coordinatori.

“L’entusiasmo dello staff del Campus è stato determinate per la buona riuscita del nostro progetto e soprattutto è un piacere vedere quanta dedizione e passione questi ragazzi, i quali durante la stagione giocano con noi nelle diverse squadre che allestiamo o sono impegnati in innumerevoli iniziative anche come dirigenti, abbiano dedicato al rugby, ai giovanissimi della nostra città e alla famiglia degli Hammers Rugby Campobasso.”