di Tonino Atella

Ancora una divertente ed allegra serata con la coppia venafrano/isernina Antonella/Enrico, condita da musica, canzoni, pizze napoletane, bibite, fritti, karaoke e tanta simpatia. Per evitare pubblicità gratuita, non citiamo il locale venafrano di ristorazione che li ospiterà nella prossima serata del 10 luglio, ossia domani sera sabato, ma si può affermare senza tema di smentite che il duo canterino, nella vita di tutti i giorni moglie e marito, e con la donna titolare di frequentatissima palestra per attività socio/sportive di vario tipo a Venafro supportata dal marito segretario/tuttofare, il duo canterino -si diceva- é garanzia di sorrisi, spensieratezza e divertimento mentre in tavola si gusterà quando uscirà dal forno e dalla cucina del locale venafrano dove Antonella ed Enrico sono soliti esibirsi per il loro divertimento e quello di amici e simpatizzanti. Le perfomance “storiche” dell’eccentrico duo cipollaro/trippaverde? Le esibizioni canoro/musicali della coppia dal loro terrazzino di casa nel centro storico di Venafro in periodo di pandemia, coi tanti applausi incassati seppure da lontano ! Tanto che loro imperterriti continuano a cantare, divertire e divertirsi.