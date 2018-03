Colpo di scena nella politica regionale, come avevamo previsto, il tornado delle Politiche si è abbattuto sui partiti molisani rimescolando le carte. Dopo i passi indietro di Frattura e Fanelli, per il bene del Pd e del centro-sinistra, ecco che arriva un altro clamoroso colpo di scena; Roberto Ruta torna su suoi passi ritirando la sua candidatura alla carica di governatore.

Ruta ha preso questa decisione dopo che la segreteria Pd ha indicato Antonio Di Pietro come uomo giusto per vincere la difficile sfida elettorale delle Regionali del 22 aprile. “Di Pietro non è Frattura, va bene anche per noi e così salvaguardiamo l’unità del centro-sinistra”. Queste le parole di Roberto Ruta dette in conferenza stampa, questa mattina, presso l’hotel Rinascimento a Campobasso.