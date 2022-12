di Luigi Venditti

Il Piccolo Ambulatorio sociale di comunità di Bonefro è stato finanziato attraverso il PNRR nell’ambito della missione 5 componente 3 investimento 1.1.1. “Servizi ed infrastrutture sociali di comunità” . Un progetto nato grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale del piccolo centro medio molisano e l’Associazione “Officine di Comunità” . In particolare il progetto candidato dal comune di Bonefro consentita di costituire un centro di prossimità per le cure primarie e per i supporti sociali ed assistenziali .

Il finanziamento riguarda la copertura dei costi per varie figure e sevizi , come ad esempio per l’infermiere di comunità , le cure domiciliari la tele sorveglianza , l’assistenza socio sanitaria o per la prenotazione di esami e visite . L’obiettivo è fornire molteplici servizi ai cittadini per favorire la vita nelle aree interne specialmente con riferimento alle persone più anziane o comunque più fragili.