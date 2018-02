‘Destituito’ Nicandro Cotugno, politicamente vicino ad Aldo Patriciello, Frattura ha nominato commissario della Comunità montana del Volturno, Centro Pentria e Alto Molise, Carlo Potena, fedelissimo di Antonio Sorbo. Potena subentra a Nicandro Cotugno defenestrato a fine 2017 con la scadenza dell’incarico. L’ex Sindaco di Venafro si aspettava una riconferma dell’incarico e non il benservito.

Quello che colpisce in questo caso, non sono le indubbie capacità contabili di Potena, ma è il fatto che questi faccia parte della Giunta Sorbo, che notoriamente, non ha mai avuto un buon feeling con il governo regionale. Sicuramente sono state ragioni politiche a far prendere questa decisione ed è facile pensare che tra Antonio Sorbo e Paolo di Laura Frattura sia torno il sereno. Forse, in vista delle elezioni regionali, qualcosa bolle in pentola, ma per ora non c’è nulla di sicuro all’orizzonte.