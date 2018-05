Sopra Steria è una multinazionale nata nel 2004 specializzata nella consulenza IT internazionale. L’azienda offre soluzioni innovative per le aziende nell’ambito della trasformazione digitale. In Italia Sopra Steria opera con diverse sedi sparse tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Campania, dove impiega oltre 800 lavoratori.

Entro l’estate 2018 Sopra Steria ha intenzione di assumere 200 nuove risorse, principalmente neolaureati e professionisti con esperienza da inserire nelle sedi di Assago (MI), Padova, Asti, Collecchio (PR), Roma, Ariano Irpino (AV). Per tutti i candidati è fondamentale il possesso di una Laurea in Informatica, Ingegneria, Matematica o Fisica, ma anche un ottima conoscenza della lingua inglese e competenze informatiche.

Stage per neolaureati

In Sopra Steria l’inserimento di giovani neolaureati avverrà tramite un periodo di stage della durata di 6 mesi, necessario per l’inserimento definitivo in azienda. Durante tale periodo i candidati selezionati prenderanno parte a lezioni in aula e formazione on the job, godendo di una retribuzione mensile di 800 euro, oltre a ticket restaurant.

Posizioni aperte

Ecco un’elenco di tutte le posizioni attualmente aperte in Sopra Steria:

It system administrator

Salesforce architect/senior developer

Junior crm salesforce consultant

Sas consultant

Java developer

Tibco specialist

Analista funzionale – area banking

Neolaureati – laureandi

Program manager area banking

Stage consulenza it_business analyst

Architetto blue prism

Analisti programmatori java

Pl/sql developer

Sviluppatori java e .net – categoria protetta (l.68/99)

Hadoop developer

Data scientist

Project manager area banking

Candidatura

Tutti gli interessati alle opportunità di lavoro in Sopra Steria possono candidarsi alle selezioni in corso collegandosi alla pagina dedicata, da cui inviare il curriculum per le posizioni di proprio interesse.