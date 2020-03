I cinque nuovi contagiati in Molise, sono operatori sanitari in servizio presso la postazione del 118 di via Montegrappa, a Campobasso. In via precauzionale è stata chiusa postazione dove operavano i 5 risultati positivi al virus. L’ottava vittima del Coronavirus in Molise è un 80enne di Montenero di Bisaccia, a cui è stato effettuato un tampone post mortem.