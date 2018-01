Chi vincerà le prossime elezioni politiche del 2018? Ecco il quesito che abbiamo posto ai nostri lettori. Per il 36% dei nostri lettori a vincere sarà il centro-destra, per il 34% saranno i 5 Stelle, mentre per il 30% vincerà il centro-sinistra.

Questo, nonostante l’attuale sistema elettorale, quasi sicuramente, non permetterà al vincitore di governare il Paese, a meno che, uno dei tre schieramenti (Centro-sinistra, Movimento 5 Stelle e Centro-destra) non ottenga il fatidico 40%. Cosa abbastanza improbabile, ma in politica mai dire mai.

La partita elettorale sembra essere molto aperta e i colpi di scena sono sempre possibili, tutto dipenderà dalla capacità dei partiti di attrarre consensi. In questa campagna elettorale tutti stanno promettendo di tutto: Le promesse elettorali valgono 200 miliardi.

Promesse che sembrano non tener conto del permanere di una grave situazione finanziaria, che ha nel nostro debito pubblico il dato più preoccupante e sulla quale i nostri partner europei difficilmente ci faranno sconti. Peccato che fino a questo momento nessuno parli delle eventuali coperture per mettere in pratica quanto promesso.